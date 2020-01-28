Яндекс обогнал Google в рейтинге лучших работодателей для студентов

Среди студентов ведущих российских вузов самыми привлекательными работодателями остаются технологические компании. Об этом говорится в исследовании сервиса поиска вакансий FutureToday, в ходе которого было опрошено более 23 000 выпускников ведущих российских вузов, выпускающихся в 2020-2021 годах.

Тройка лидеров не изменилась по составу с прошлым годом, однако в в этом году на первое место вышла компания Яндекс (23%). В прошлом году она занимала второе место в рейтинге после Google, но в этом году американский ИТ-гигант опустился на строчку ниже (22,6%). Третье место осталось за компанией Apple (15,7%).

Четвертое место занял Газпром (14,5%). Популярность компании у выпускников каждый год снижается, она уступает свои позиции российским и иностранным технологическим компаниям.

Пятерку самых популярных работодателей, по версии FutureToday, среди студентов замыкает Сбербанк (8,1%). В десятку также вошли BMW, «Газпром нефть», Mail.ru Group, «Роснефть» и Coca-Cola. Таким образом, из десяти самых популярных среди студентов работодателей четыре — иностранные компании.

Исследование также показало, что 19% выпускников российских топовых вузов хотели бы уехать жить за границу, еще 15% хотели бы переехать за границу на несколько лет и 46% готовы рассмотреть хорошие предложения с переездом из России. Только 20% студентов вообще не планируют покидать страну.

Средняя ожидаемая зарплата у студентов во время учебы оказалась на уровне 45 680 руб. При этом сразу после окончания они рассчитывают в среднем получать более 60 тыс. руб. Только 1,2% студентов готовы после окончания работать за зарплату меньше, чем 20 тыс. руб., и 8,8% — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. Помимо зарплаты для студентов важны на работе возможность гибкого графика, баланс работы и личной жизни и дружный коллектив.

Напомним, в ноябре 2019 года аналогичный рейтинг, но на основе опроса профессионалов (людей, получивших профильное образование) провела компания Universum. Самыми востребованными компаниями в России для получивших образование в сфере ИT, бизнеса, гуманитарных и естественных наук, также были названы компании Газпром, Яндекс и Google.

