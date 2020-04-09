Конкурс сайтов и приложений Рейтинг Рунета объявил о начале Народного голосования

9 апреля стартовал этап Народного голосования Всероссийского конкурса Рейтинг Рунета-2020.

С сегодняшнего дня и до 31 июля все желающие могут оценивать сайты-конкурсанты по пятибалльной системе в специальном интерфейсе. На основе оценок пользователей будут сформированы лонг-листы, после чего начнется голосование экспертов и членов жюри.

Параллельно с Народным голосованием продолжается прием работ на конкурс. Заявки принимаются как от разработчиков (создавших дизайн сайта или сайт под ключ), так и от владельцев ресурсов.

Главные правила конкурса:

На время проведения конкурса подаваемые проекты должны быть актуальными и находиться в свободном доступе;

Один и тот же проект может подавать только одна компания;

Каждый проект при желании можно подавать в две подходящие номинации.

Катерина Логвинова, директор по коммуникациям Рейтинга Рунета:

«Нынешние реалии таковы, что сложно предположить, в какие номинации будет подано больше работ в этом году, а в какие — меньше. С одной стороны, сейчас в тренде разнообразные онлайн-сервисы и интернет-магазины, с другой — многие традиционно оффлайновые отрасли бизнеса вынуждены резко переходить в онлайн и искать свежие решения по привлечению аудитории. К тому же, возможно, у многих digital-агентств будет больше времени для работы над внутренними проектами. Тем не менее, скорее всего, в номинациях Недвижимость, Строительство, Туризм, Промышленность и Оборудование конкуренция будет ниже, чем обычно».

О конкурсе:

Конкурс Рейтинг Рунета имеет десятилетнюю историю и является одним из самых старых и престижных в российском сегменте интернета.

Проводится в три этапа: Народное голосование (формируются лонг-листы), Голосование жюри (формируются шорт-листы), Экспертное голосование (определяются победители, однако этот список остается в тайне вплоть до торжественной церемонии награждения).

Главными критериями оценки работ являются юзабилити и качество дизайна, а также удобство совершения покупки (для e-commerce-номинаций). Так как социальная значимость или известность работ и их авторов не имеет значения в процессе оценки, ежегодно победителями становятся как агентства-звезды digital-рынка, так и новые команды.

Генеральный спонсор — агентство интернет-маркетинга Demis Group. Официальная тендерная площадка — WORKSPACE.

