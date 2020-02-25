Конкурс сайтов и приложений «Рейтинг Рунета» начал прием заявок

Всероссийский конкурс сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета 2020» в очередной раз объявил о старте приема заявок.

Рейтинг Рунета — один из старейших конкурсов сайтов и приложений в русскоязычном сегменте интернета. Участие в нем позволяет агентствам заявить о себе и получить независимую оценку своей работы от экспертов digital-рынка, а владельцам проектов — привлечь к ним внимание аудитории.

Каждый год на конкурс подается более тысячи работ. Количество участников конкурса, как и экспертного жюри, обычно превышает отметку в три сотни. В рамках народного голосования пользователи суммарно проставляют более трехсот тысяч оценок.

Ключевые этапы конкурса:

26 марта 2020 года — старт народного голосования, по итогам которого формируются лонг-листы (на этом этапе оценить сайты могут все желающие, в то время как приложения оцениваются исключительно представителями жюри);

2020 года — старт народного голосования, по итогам которого формируются лонг-листы (на этом этапе оценить сайты могут все желающие, в то время как приложения оцениваются исключительно представителями жюри); 17 июня 2020 года — начало голосования экспертов, на основе оценок которых составляются шорт-листы. На втором этапе экспертного голосования будут определены победители, но их имена останутся в тайне до церемонии вручения наград;

2020 года — начало голосования экспертов, на основе оценок которых составляются шорт-листы. На втором этапе экспертного голосования будут определены победители, но их имена останутся в тайне до церемонии вручения наград; Конец июля — торжественная церемония награждения обладателей первого, второго и третьего места в каждой из 36 номинаций, которая пройдет в одном из клубов Москвы.

Главными критериями оценки проектов традиционно являются дизайн и юзабилити, а в номинациях, посвященных интернет-магазинам, еще и удобство совершения покупки.

Катерина Логвинова, директор по коммуникациям «Рейтинга Рунета»:

«Позволю себе дать небольшой совет будущим участникам конкурса. Чтобы повысить шансы на победу, стоит брать не количеством, а качеством. Вместо того, чтобы подавать на конкурс несколько средних работ, лучше подать одну, но, которой вы действительно гордитесь. При желании такую работу можно подать сразу в две подходящие номинации».

Организаторы конкурса благодарят своих партнеров. Генеральный спонсор — агентство интернет-маркетинга Demis Group. Официальная тендерная площадка — Workspace. Информационные партнеры конкурса: SEOnews, Лайкни.ру, Cossa, SearchEngines, Shopolog, РАЭК, АИА, Е-pepper, Rusability, Apptractor, и Apps4all.