Яндекс.Диалоги запустили возможность подключения рекламы в навыках

Платформа Яндекс.Диалогов расширяет возможности монетизации голосовых приложений, запустив возможность подключения рекламы и заработка на показах мини-баннеров в навыках. Они появляются при вызове навыка из поискового приложения Яндекса на мобильных устройствах с операционной системой Android.

Рекламный блок никак не помешает пользователю, не отвлекает его от основного сценария навыка и обеспечивает продвижение продукции рекламодателей.

Этот способ монетизации навыков дополнит донаты, которые недавно вышли из стадии беты.

Подробнее о том, как включить рекламу в навыках, можно прочесть в документации.

Отметим, что в конце марта команда Яндекс.Диалогов существенно сократила время на публикацию навыков, теперь она занимает 5-10 минут вместо нескольких часов.