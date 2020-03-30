Аудитория рекламных материалов в Яндекс.Дзене выросла на 56%

В марте пользователи Яндекс.Дзена стали проводить на платформе на 7% больше времени, чем до этого, а общий рост аудитории рекламных публикаций достиг 56%. Это максимальные показатели за все время, как у Дзена, так и у его рекламного продукта.

Ключевым показателем интереса к публикации в Дзене является количество человек, которые прочитали его до конца. Дочитывание засчитывается, когда пользователь доскролил статью на 100% и сделал это не быстрее, чем за 30 секунд. Суммарное количество дочитываний рекламных материалов в марте увеличивалось неделя к неделе, а пик пришелся на последнюю неделю.

На рост внимания к рекламным материалам повлияла самоизоляция, увеличение времени, которое пользователи проводят в сервисе, а также новый формат отображения рекламных материалов.

Пользователю предлагается прочитать одну публикацию сразу после другой, без перехода в ленту. Он знакомится с тизером статьи и решает, хочет ли прочитать ее целиком. Как рассказали в пресс-службе сервиса, рекламные публикации показываются только под статьями лучших авторов и для тех пользователей, кто интересуется рекламируемой тематикой.

В целом пользователи Дзена стали проводить на платформе больше 800 млн минут в день. Это примерно 1 500 лет.

Отметим также, что в начале марта Яндекс заключил соглашение с сервисом Viber о встраивании рекомендательной ленты Яндекс.Дзен в мессенджер. Предполагается, что партнерство позволит Дзену привлечь не менее 10% российской аудитории Viber, которая насчитывает около 36 млн человек ежемесячно.