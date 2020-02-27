Количество рекламодателей в Видеосети Яндекса выросло в 3,5 раза

По итогам 2019 года количество рекламодателей, размещающих видеорекламу в Видеосети Яндекса, увеличилось на 278%. Как сообщается в исследовании Яндекса, прирост аудитории рекламодателей в 3,5 раза во многом обеспечен заметным интересом компаний из многих отраслей, ранее не присутствующих в этом формате.

Больше всего инвестировали в видеорекламу в 2019 году рекламодатели товаров повседневного спроса (FMCG) и финансовой отрасли, на их инвестиции приходится две равные доли в 18%. Второе место разделили клиенты индустрии авто (12%) и телекоммуникаций (11%).

Если посмотреть на динамику инвестиций, то наибольший прирост в видеорекламу в 2019 году по сравнению с 2018 показали следующие отрасли: туризм, телекоммуникации, недвижимость, кафе и рестораны, развлечения. Замыкают топ-10 финансовая индустрия, бытовая техника и электроника, ритейл, FMCG и авто.

По показам лидировали практически те же отрасли, что и по инвестициям. Самая большая доля показов рекламы в Видеосети — 17% — пришлась на товары повседневного спроса. Далее следует финансовая отрасль (14%) и телекоммуникации (13%).

Согласно исследованию, в прошедшем году по досмотрам лидировали короткие рекламные ролики — длиной 5 секунд и меньше. Их VTR — 87%, и за год он вырос на 4%.

Среди форматов по-прежнему лидирует мультиролл. Средняя стоимость просмотра видеороликов всех длин и форматов в 2019 году составила 33 копейки.

Исследование также показало снижение популярности социально-демографического таргетинга. В 2019 году на долю этого типа нацеливания приходилось 40% показов, в то время как для 42% показов рекламодатели использовали другие таргетинги — например, по интересам, сегментам Аудиторий, поведенческим признакам и поисковому ретаргетингу.

Таким образом, рекламодатели Видеосети все активнее выбирают персонализированные таргетинги для адресного обращения к своей аудитории.

Напомним, количество рекламодателей, использующих видеоформаты для продвижения в сети Яндекса, в 2018 году увеличилось на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом расходы на видеорекламу показали рост более чем в 3 раза.

