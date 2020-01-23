Партнерам РСЯ стал доступен рекомендательный виджет

С сегодняшнего дня для всех партнеров РСЯ стал доступен виджет с рекомендациями внутреннего контента сайта и нативными блоками Яндекс.Директа.

Рекомендательный виджет — этоблок на странице сайта, в котором показываются релевантные для каждого пользователя материалы и текстово-графическая реклама Директа. Размер виджета может быть до 10 ячеек в длину или ширину. Благодаря широким возможностям настройки внешнего вида можно нативно встроить виджет на сайт.

Индивидуальные рекомендации для пользователей позволят улучшить пользовательские метрики — глубину просмотра и время на сайте. Таким образом, вовлеченный пользователь будет просматривать больше страниц с рекламными блоками, что может увеличить средний доход площадки. Кроме того, в виджете можно рекомендовать публикации с другого сайта, также повышая его посещаемость.

Алгоритм подбора рекомендованных статей обучается по мере работы виджета на сайте и обеспечивает высокую релевантность рекомендаций, учитывая предпочтения пользователей.

Чтобы запустить рекомендательный блок, нужно подключить и настроить его в Партнерском интерфейсе и установить код вставки на сайт. Подробную инструкцию можно найти в Помощи.

В закрытом бета-тестировании рекомендательного виджета приняли участие многие партнеры Рекламной сети, такие как fontanka.ru, starhit.ru, tut.by, znak.com, marieclaire.ru, vm.ru и другие. По результатам тестирования, средний CTR виджета составил 19,5%. Сравнение визитов пользователей, выполнивших переход по рекомендациям из виджета и совершивших внутренний переход без него, показало, что в первом случае глубина просмотра выше на 32%, а средний доход больше в 2,8 раза.

Напомним, в декабре в Рекламной сети Яндекса появился таргетинг по краткосрочным интересам. Интересы можно использовать отдельно для быстрой настройки кампании или сочетать с ключевыми фразами, чтобы увеличить охват потенциальных клиентов.

