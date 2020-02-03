Google обновил галерею отчётов в Data Studio

Google сообщил об обновлении галереи отчётов в сервисе Data Studio.

Теперь Report Gallery включает 10 новых отчётов в разделе Featured (здесь содержатся те отчёты и шаблоны, которые понравились администрации сервиса), десятки визуализаций, созданных пользователями (Community Visualizations) а также обновлённый раздел с шаблонами отчётов от участников сообщества (вкладка Community).

The Data Studio Report Gallery has been updated to include 10 new feature reports, dozens featuring community visualizations and a refreshed community reports section. Visualize it. https://t.co/3LJ3p6IdHX #measure pic.twitter.com/PWG0rfXzys — Google Analytics (@googleanalytics) January 31, 2020

Напомним, что возможность добавлять в отчёты визуализации, созданные пользователями, появилась в Data Studio в январе.