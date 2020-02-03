Google обновил галерею отчётов в Data Studio

Google сообщил об обновлении галереи отчётов в сервисе Data Studio.
Теперь Report Gallery включает 10 новых отчётов в разделе Featured (здесь содержатся те отчёты и шаблоны, которые понравились администрации сервиса), десятки визуализаций, созданных пользователями (Community Visualizations) а также обновлённый раздел с шаблонами отчётов от участников сообщества (вкладка Community).
Напомним, что возможность добавлять в отчёты визуализации, созданные пользователями, появилась в Data Studio в январе.
Прокомментировать