В Search Console появились отчёты для SpecialAnnouncements

Google добавил в Search Console ряд отчётов по новой разметке SpecialAnnouncement, предназначенной для специальных сообщений на тему эпидемии COVID-19.

Теперь в GSC доступны:

новый фильтр «Специальное сообщение» для параметра «Вид в поиске» в отчёте об эффективности:

Источник: Справка Search Console

новый отчёт по этому типу расширенных результатов в разделе «Улучшения»:

Источник: Справка Search Console

Google также добавил поддержку разметки SpecialAnnouncement в инструмент Проверка расширенных результатов.

В отчёте об эффективности новый фильтр позволяет получить следующие данные:

В разделе «Улучшения» новый отчёт «Специальные сообщения» выглядит так:

Инструмент проверки расширенных результатов:

Напомним, что Google начал поддерживать разметку SpecialAnnouncement в начале апреля. Эта функция предназначена для оповещений, публикуемых государственными учреждениями и организациями здравоохранения.

Подробнее о структурированных данных для экстренных оповещений о COVID-19 можно прочитать в справочном руководстве на сайте Google Developers. Документ доступен на нескольких языках, включая русский.