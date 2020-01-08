Google задерживает обработку запросов на повторную проверку сайта

Анна Бондарь -
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Зарубежные вебмастера жалуются на задержки в обработке запросов на повторную проверку сайта, отправляемых в Google. В некоторых случаях такие заявки висят по несколько месяцев.

Ниже – несколько твитов на эту тему от SEO-специалистов:

Сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter, что если запросы всё ещё не обработаны, то отправлять их повторно не нужно.

«Иногда такие вещи требуют времени для обработки и проверки – приносим извинения за задержку».

Возможно, более длительный срок обработки также связан с праздниками, но не факт. В твитах западных вебмастеров упоминаются заявки, которые висят с ноября.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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