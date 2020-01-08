Google задерживает обработку запросов на повторную проверку сайта

Зарубежные вебмастера жалуются на задержки в обработке запросов на повторную проверку сайта, отправляемых в Google. В некоторых случаях такие заявки висят по несколько месяцев.

Ниже – несколько твитов на эту тему от SEO-специалистов:

@searchliaison Submitted a reconsideration request on 7th November and still not heard anything back. Do I submit again or keep waiting? — Andrew Whyman (@andrewwhyman) January 6, 2020

Took two months to get a response for one reconsideration request. — Tripp Hamilton (@Tripp_Hamilton) January 6, 2020

We've been seeing more requests for help with manual actions lately. And yes, some are taking many weeks to get a response after filing. https://t.co/riOwTgZTqg — Marie Haynes (@Marie_Haynes) January 6, 2020

Сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter, что если запросы всё ещё не обработаны, то отправлять их повторно не нужно.

«Иногда такие вещи требуют времени для обработки и проверки – приносим извинения за задержку».

If it's still pending, there's no need to resubmit it. Sometimes these things just take a while to be processed & reviewed — sorry about the delay! — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) January 6, 2020

Возможно, более длительный срок обработки также связан с праздниками, но не факт. В твитах западных вебмастеров упоминаются заявки, которые висят с ноября.