Google задерживает обработку запросов на повторную проверку сайта

Зарубежные вебмастера жалуются на задержки в обработке запросов на повторную проверку сайта, отправляемых в Google. В некоторых случаях такие заявки висят по несколько месяцев.
Ниже – несколько твитов на эту тему от SEO-специалистов:
Сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter, что если запросы всё ещё не обработаны, то отправлять их повторно не нужно.
«Иногда такие вещи требуют времени для обработки и проверки – приносим извинения за задержку».
Возможно, более длительный срок обработки также связан с праздниками, но не факт. В твитах западных вебмастеров упоминаются заявки, которые висят с ноября.
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