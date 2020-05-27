В Google Ads появились отчёты о категориях розничной торговли

Google Ads сообщил о запуске новых отчётов – о категориях розничной торговли. С их помощью можно получать данные по эффективности категорий товаров, определяемых автоматически, в поисковых и торговых кампаниях.

Для каждой категории в сводных отчётах будут доступны следующие показатели:

категория розничной торговли (согласно таксономии Google доступно 5 уровней);

показатели эффективности (клики, стоимость и показы);

атрибуты (тип и название кампании);

показатели конверсий (конверсии, ценность конверсий, ценность/стоимость конверсий).

Более подробная информация о новых отчётах доступна в Справке Google Ads.