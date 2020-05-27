В Google Ads появились отчёты о категориях розничной торговли

Анна Бондарь -
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Google Ads сообщил о запуске новых отчётов – о категориях розничной торговли. С их помощью можно получать данные по эффективности категорий товаров, определяемых автоматически, в поисковых и торговых кампаниях.

Для каждой категории в сводных отчётах будут доступны следующие показатели:

  • категория розничной торговли (согласно таксономии Google доступно 5 уровней);
  • показатели эффективности (клики, стоимость и показы);
  • атрибуты (тип и название кампании);
  • показатели конверсий (конверсии, ценность конверсий, ценность/стоимость конверсий).

Более подробная информация о новых отчётах доступна в Справке Google Ads.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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