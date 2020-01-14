Google обновил инструмент проверки расширенных результатов

Команда Google Webmasters сообщила об обновлении инструмента «Проверка расширенных результатов».
Теперь он показывает незагружаемые встроенные ресурсы — внешние элементы, добавленные на страницу.
Напомним, что в июне в этом инструменте появилась возможность выбора агента пользователя.
Добавим также, что Google уже несколько месяцев разбирается со сбоями в работе расширенных результатов для рецептов. По состоянию на ноябрь 2019 года проблема, вызывающая эти сбои, так и не была устранена.
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