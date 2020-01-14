Google обновил инструмент проверки расширенных результатов

Команда Google Webmasters сообщила об обновлении инструмента «Проверка расширенных результатов».

Теперь он показывает незагружаемые встроенные ресурсы — внешние элементы, добавленные на страницу.

https://twitter.com/googlewmc/status/1216726437975248897

Напомним, что в июне в этом инструменте появилась возможность выбора агента пользователя.

Добавим также, что Google уже несколько месяцев разбирается со сбоями в работе расширенных результатов для рецептов. По состоянию на ноябрь 2019 года проблема, вызывающая эти сбои, так и не была устранена.