РИФ+КИБ 2020 переносится на сентябрь

Организационный комитет 24-го Российского Интернет Форума сообщил о переносе сроков его проведения на сентябрь 2020 года, в связи с динамикой распространения вспышки коронавируса COVID-19, рекомендациями Правительства РФ и компетентных органов.

Одновременно Оргкомитет начал подготовку к запуску проекта РИФ.онлайн, который стартует 15 апреля и продлится до сентября 2020 года.

РИФ.онлайн пройдет в формате, который позволит всем желающим принять дистанционное участие в традиционной открывающей аналитической панели Форума «Рунет сегодня». Такой формат станет регулярным — онлайн-секции, предваряющие сентябрьский РИФ+КИБ, будут проходить на постоянной основе.

Понятно, что такой формат не утолит жажду общения, которую испытывают участники РИФа. Поэтому Оргкомитет планирует предусмотреть возможность физического посещения площадки, на которой будут происходить записи онлайн-секций, участниками, зарегистрированными на Форум.

В ближайшее время Оргкомитет представит концепцию проекта РИФ-онлайн, включая спикеров и темы онлайн-секций, расписание и условия участия.

«За свою почти четверть-вековую историю РИФ уже не раз менял даты проведения, по мере укрупнения проекта и расширения формата. В первые годы (1997— 2004) РИФ проводился в феврале и марте, с 2005 года осуществлялся планомерный сдвиг сроков — на апрель. Но столь кардинальное изменение сроков, какое мы реализуем в 2020 году под напором внешних факторов, происходит впервые.

Несмотря на это, мы верим в успех РИФа в сентябре, ведь такие масштабные проекты должны обладать свойствами гибкости, мобильности, легко поддаваться цифровой трансформации. Уметь подстраиваться под задачи своих участников и партнеров», — отмечают в пресс-службе РИФ+КИБ 2020 .

Все участники РИФ+КИБ 2020 сохранят свой статус, никаких дополнительных действий им предпринимать не надо. Скоро организаторы разошлют всем на почту обновленный билет участника.

О точных датах проведения РИФ+КИБ 2020 будет объявлено дополнительно.

