24-й Российский Интернет Форум стартует онлайн

15 апреля 2020 года в 11:00 состоится открытие и главная аналитическая панель онлайн-части легендарного форума РИФ+КИБ — РИФ.онлайн.
РИФ.онлайн станет одним из самых длительных форумов про интернет-бизнес — за 5 месяцев будет проведено 100+ онлайн-секций, записано 200+ часов контента, который создадут 300+ спикеров. Все это будет доступно для десятков тысяч онлайн-участников РИФа.
РИФ.онлайн предлагает пользователям, партнерам, СМИ и специалистам отрасли – широчайший выбор форматов: вебинары, мастер-классы, лекции, ток-шоу, интервью, онлайн-секции, круглые столы.
Это тот же РИФ (отлично упакованный контент, эксклюзивные доклады, лучшие спикеры, ключевые темы интернет-бизнеса, тренды развития рунета), но только в виртуальном формате.Присоединяйтесь бесплатно!
В вашем распоряжении мощный функционал:
- Избранный контент (подписка на интересный контент)
- Тематические теги и сортировка по ним
- Возможность задать вопрос спикеру
- Доступ к презентациям и видео
- Текстовые логи выступлений
- И многое другое
Но конечно ничто не заменит живого общения, ради которого ежегодно тысячи участников собираются на три дня в подмосковном пансионате «Лесные дали». Помните: офлайновый (классический) РИФ+КИБ обязательно состоится, он перенесен на вторую половину 2020 года в связи с ситуацией вокруг вспышки нового коронавируса COVID-19.
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