24-й Российский Интернет Форум стартует онлайн

15 апреля 2020 года в 11:00 состоится открытие и главная аналитическая панель онлайн-части легендарного форума РИФ+КИБ — РИФ.онлайн.



РИФ.онлайн станет одним из самых длительных форумов про интернет-бизнес — за 5 месяцев будет проведено 100+ онлайн-секций, записано 200+ часов контента, который создадут 300+ спикеров. Все это будет доступно для десятков тысяч онлайн-участников РИФа.

РИФ.онлайн предлагает пользователям, партнерам, СМИ и специалистам отрасли – широчайший выбор форматов: вебинары, мастер-классы, лекции, ток-шоу, интервью, онлайн-секции, круглые столы.

Это тот же РИФ (отлично упакованный контент, эксклюзивные доклады, лучшие спикеры, ключевые темы интернет-бизнеса, тренды развития рунета), но только в виртуальном формате.Присоединяйтесь бесплатно!

В вашем распоряжении мощный функционал:

Избранный контент (подписка на интересный контент)

Тематические теги и сортировка по ним

Возможность задать вопрос спикеру

Доступ к презентациям и видео

Текстовые логи выступлений

И многое другое

Но конечно ничто не заменит живого общения, ради которого ежегодно тысячи участников собираются на три дня в подмосковном пансионате «Лесные дали». Помните: офлайновый (классический) РИФ+КИБ обязательно состоится, он перенесен на вторую половину 2020 года в связи с ситуацией вокруг вспышки нового коронавируса COVID-19.

