Google убирает правосторонние блоки с ответами из выдачи

В этом месяце Google удалил около 60% правосторонних блоков с ответами (featured snippets) из результатов поиска. Об этом свидетельствуют данные инструментов мониторинга SERP Moz и RankRanger.
При этом поисковик не переместил их в основную выдачу – «в центр», как обещал, а просто удалил.
По наблюдениям Морди Обершейтна из RankRanger, обновление затронуло большое количество «продуктовых» ключевых слов, по которым больше не выводятся правосторонние блоки с ответами.
Питер Мейерз из Moz в свою очередь отметил, что MozCast зафиксировал аналогичный спад в районе 15 февраля. При этом он отметил, что на долю правосторонних блоков приходилось около 30% от всех featured snippets. Большинство – это по-прежнему левосторонние блоки.
По состоянию на 14 февраля около 27,5% избранных сниппетов составляли правосторонние блоки. К 24 февраля их доля упала до 10,9%.
Между тем консультант G-Squared Interactive Гленн Гейб отметил, что по-прежнему видит большое количество таких блоков.
По мнению Барри Шварца из Search Engine Roundtable, Google, вероятно, только начал процесс удаления правосторонних блоков. Что с ними будет дальше – будут ли они затем перемещены в центр выдачи или удалены навсегда, на данный момент непонятно.
Напомним, что в январе Google перестал дублировать URL из избранных сниппетов в основной выдаче. Позже поисковик отменил это изменение для тех блоков, которые выводятся справа от результатов поиска — до тех пор, пока не перенесёт их влево, в основную выдачу.
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