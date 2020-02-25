Google убирает правосторонние блоки с ответами из выдачи

В этом месяце Google удалил около 60% правосторонних блоков с ответами (featured snippets) из результатов поиска. Об этом свидетельствуют данные инструментов мониторинга SERP Moz и RankRanger.

При этом поисковик не переместил их в основную выдачу – «в центр», как обещал, а просто удалил.

По наблюдениям Морди Обершейтна из RankRanger, обновление затронуло большое количество «продуктовых» ключевых слов, по которым больше не выводятся правосторонние блоки с ответами.

Питер Мейерз из Moz в свою очередь отметил, что MozCast зафиксировал аналогичный спад в районе 15 февраля. При этом он отметил, что на долю правосторонних блоков приходилось около 30% от всех featured snippets. Большинство – это по-прежнему левосторонние блоки.

По состоянию на 14 февраля около 27,5% избранных сниппетов составляли правосторонние блоки. К 24 февраля их доля упала до 10,9%.

We saw a similar drop on 2/15, although those RHS panels didn't move to the left, for the most part, they just went away (for now). Keep in mind that RHS panels (at least in our data set) were around 30% of Featured Snippets — the vast majority are still left-hand boxes. — Dr. Pete Meyers (@dr_pete) February 24, 2020

Между тем консультант G-Squared Interactive Гленн Гейб отметил, что по-прежнему видит большое количество таких блоков.

BTW, it's also worth noting that right-side featured snippets still haven't moved to position 1 on the left side of the SERP yet. They aren't being dedupded (so they still show up on the left in the core results), but the FS is supposed to move to the left "soonish". 🙂 pic.twitter.com/9tZ6MFCwF1 — Glenn Gabe (@glenngabe) February 24, 2020

По мнению Барри Шварца из Search Engine Roundtable, Google, вероятно, только начал процесс удаления правосторонних блоков. Что с ними будет дальше – будут ли они затем перемещены в центр выдачи или удалены навсегда, на данный момент непонятно.

Напомним, что в январе Google перестал дублировать URL из избранных сниппетов в основной выдаче. Позже поисковик отменил это изменение для тех блоков, которые выводятся справа от результатов поиска — до тех пор, пока не перенесёт их влево, в основную выдачу.