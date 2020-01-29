Google отменил дедупликацию URL для правосторонних блоков с ответами

Зарубежные вебмастера заметили, что Google отменил дедупликацию URL для тех блоков с ответами (featured snippets), которые расположены справа от результатов поиска.

На прошлой неделе Google объявил, что больше не будет дублировать URL из избранных сниппетов на первой странице выдачи. В компании это изменение назвали «дедупликацией».

Теперь поисковик отменил дедупликацию для правосторонних featured snippets, но временно – до тех пор, пока эти блоки не будут перенесены влево, на верхнюю позицию в выдаче.

Поэтому на данный момент в тех SERP, где выводится правосторонний блок с ответом, URL из него также дублируется в основной выдаче.

Google fixed the side featured snippet (or knowledge panel) and they added them on position #1 as well. @googlewmc pic.twitter.com/B1TaNIKldi — Heba Said (@HebaSaidSEO) January 29, 2020

Looks like G has rolled back this change now: https://t.co/VyOOlWilDM. Previously were burying that 2nd URL for those FS/KP type features that sit on the right on desktop. Should see CTR for those queries increase a lot now. https://t.co/cdqeGw33kK — Brodie Clark (@brodieseo) January 29, 2020

Напомним, что на днях Google ответил на частые вопросы об изменениях в работе featured snippets и прояснил, что именно представляет собой дедупликация URL.