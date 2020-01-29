Google отменил дедупликацию URL для правосторонних блоков с ответами

Зарубежные вебмастера заметили, что Google отменил дедупликацию URL для тех блоков с ответами (featured snippets), которые расположены справа от результатов поиска.
На прошлой неделе Google объявил, что больше не будет дублировать URL из избранных сниппетов на первой странице выдачи. В компании это изменение назвали «дедупликацией».
Теперь поисковик отменил дедупликацию для правосторонних featured snippets, но временно – до тех пор, пока эти блоки не будут перенесены влево, на верхнюю позицию в выдаче.
Поэтому на данный момент в тех SERP, где выводится правосторонний блок с ответом, URL из него также дублируется в основной выдаче.
Напомним, что на днях Google ответил на частые вопросы об изменениях в работе featured snippets и прояснил, что именно представляет собой дедупликация URL.
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