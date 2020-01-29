Роскомнадзор ограничит доступ к почтовому сервису Protonmail.com

С сегодняшнего дня, на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Роскомнадзор осуществит ограничение доступа к почтовому сервису Protonmail.com (Швейцария).

Данный почтовый сервис использовался злоумышленниками как в 2019 году, так и, особенно активно, в январе 2020 года для рассылки под видом достоверных сведений ложных сообщений о массовом минировании объектов на территории Российской Федерации.

Как сообщают в надзорном ведомстве, на неоднократные запросы Роскомнадзора о предоставлении сведений для включения в реестр организаторов распространения информации в интернете (ОРИ) компания реагировала категорическим отказом. Сведения об администраторах почтовых ящиков, используемых для рассылки угроз, не были предоставлены.

«В соответствии с процедурой, закрепленной в законодательстве, Роскомнадзор последовательно проводит ограничение доступа к ресурсам, используемым преступниками для дестабилизации ситуации в стране и нагнетания напряженности, и рассчитывает на эффективное взаимодействие со всеми вовлеченными сторонами».

Отметим также, что на прошлой неделе Роскомнадзор, на основании требования Генеральной Прокуратуры РФ, ограничил на территории России доступ к почтовому сервису Startmail.com (Нидерланды).

Дополнено в 13:40:

Представители почтового сервиса ProtonMail не получали запросы от российских властей касательно распространения сообщений о «минировании» и считают блокировку неоправданной. Как сообщил представитель сервиса:

«Мы получили сообщения о том, что ProtonMail и ProtonVPN на данный момент частично заблокированы в России. Мы обращаемся к соответствующим органам для скорейшего снятия блокировки. Несмотря на заявления правительства о том, что мы ответили отказом на их запрос, до настоящего момента мы не получали каких-либо запросов от российских властей».