Роскомнадзор ограничил доступ к почтовому сервису Startmail.com

Роскомнадзор, на основании требования Генеральной Прокуратуры РФ, ограничил доступ к почтовому сервису Startmail.com (Нидерланды) на территории Российской Федерации.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, через данный почтовый сервис осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов на территории различных регионов Российской Федерации в период с 28 ноября 2019 года по настоящее время.

Сообщения в основном касались объектов социальной инфраструктуры (детские дошкольные и образовательные учреждения, объекты здравоохранения), транспортных объектов, мест массового скопления людей, создавая тем самым реальную угрозу массового нарушения общественного порядка, вызывая большую тревогу со стороны граждан и общественный резонанс.

Представители почтового сервиса не предоставили по запросу российской стороны сведений о лицах, администрирующих соответствующие почтовые ящики.

«Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб», — сообщили в Роскомнадзоре.

Отметим, что в декабре ведомство подало иски о блокировке почтовых сервисов Mailbox и Scryptmail, которые не предоставили регулятору данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

Поводом о запросе на включение в реестр ОРИ послужило требование ФСБ в связи с рассылками массовых ложных сообщений о терактах, совершаемых через эти почтовые сервисы.