Роскомнадзор начал блокировать сайты с фейками о коронавирусе

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к ресурсам, распространяющим фейк-ньюс о коронавирусной инфекции в России. Как сообщается на официальном сайте регулятора, по требованию Генпрокуратуры ряд сообщений в социальных сетях о новой коронавирусной инфекции уже были внесены в реестр запрещенной в РФ информации.

Генпрокуратурой было признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли.

В соответствии с процедурой, закрепленной в законодательстве, Роскомнадзор последовательно проводит ограничение доступа к ресурсам и вносит данные ссылки и их копии в реестр, а также направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдерам.

Отметим, что Facebook также активно борется с фейковым контентом на тему коронавируса, привлекая к его проверке партнеров по фактчекингу. С конца января соцсеть удаляет фейковую информацию об эпидемии COVID-19, которая была помечена ведущими мировыми организациями в области здравоохранения и местными органами в этой сфере как несущая потенциальную угрозу для населения.

