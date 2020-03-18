Роскомнадзор предупредил интернет-ресурсы об отвественности за фейки о коронавирусе

Роскомнадзор предупредил информационные интернет-ресурсы, работающие на территории Российской Федерации и/или направленные на аудиторию в Российской Федерации, об ответственности перед законом за публикацию ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией.

В ведомстве предупредили, что в отношении интернет-ресурсов, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации» в части распространения недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, будут предприниматься самые жесткие меры вплоть до полной и немедленной блокировки и лишения лицензий.

«Роскомнадзор осуществляет круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан Российской Федерации.

Роскомнадзор находится в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой Российской Федерации с целью незамедлительного и эффективного реагирования по каждому выявленному случаю распространения такой информации», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, что в понедельник, 16 марта, крупнейшие технологические платформы в США заявили, что объединили свои усилия для борьбы с дезинформацией о COVID-19. В группу вошли Google, Facebook, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter и YouTube.

