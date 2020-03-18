Глава Роскомнадзора Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа»

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет ведомство и возглавит холдинг «Газпром-Медиа». Как сообщает источник, близкий к медиахолдингу, Жаров уже встретился с председателем совета директоров «Газпром-Медиа», предправления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Отметим, что с 2015 года «Газпром-Медиа» возглавлял Дмитрий Чернышенко, который в конце января был назначен вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.

О том, что Жаров является одним из кандидатов на пост гендиректора «Газпром-Медиа», стало известно еще в начале февраля. Но тогда на пост были и другие кандидатуры, а окончательного решения, кто возглавит медиахолдинг, еще не было.

Напомним также, что Жаров возглавляет Роскомнадзор с 2012 года, до этого был замминистра связи и массовых коммуникаций, директором департамента пресс-службы, информации и протокола правительства, заместителем гендиректора ВГТРК, пресс-секретарем премьера Михаила Фрадкова и пресс-секретарем Минздрава.

Кандидатом на место самого Жарова источники называют Андрея Липова, который сейчас возглавляет управление президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

