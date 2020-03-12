Роскомнадзор запустил систему контроля поисковиков и VPN-сервисов

Роскомнадзор запустил новую автоматизированную систему мониторинга поисковых систем, прокси- и VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки в России.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время система функционирует в режиме опытной эксплуатации. Она позволяет оперативно в установленные законом сроки проводить проверки поисковых систем и сервисов обхода блокировок (виртуальные частные сети, прокси-серверы, анонимайзеры разных типов) на предмет ограничения доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен, по полному перечню таких ресурсов. В промышленную эксплуатацию система будет принята в течение 2020 года.

В Роскомнадзоре отдельно подчеркнули, что система не предназначена для блокировок данных сервисов, включая VPN, а лишь для мониторинга. Ведомство рассчитывает, что система поможет сократить стоимость контроля за блокировками запрещенных сайтов за счет экономии времени и трудозатрат сотрудников. До сих пор сотрудники «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ) проверяли поисковики и VPN вручную.

Напомним, ГРЧЦ заказал разработку автоматической системы мониторинга в конце марта 2019 года. Первоначальная стоимость контракта составляла 25 млн рублей, но победитель конкурса — Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (РАН) — предложил разработать систему за 19,9 млн рублей.

В пресс-службе Роскомнадзора уточнили, что акт приема-передачи готовой системы состоялся 24 декабря 2019 года.

Отметим также, что в начале этой недели Роскомнадзор, через подведомственную структуру ГРЧЦ снова сделал заказ у ФИЦ «Информатика и управление» РАН. На этот раз речь идет об исследовании современных информационных и коммуникационных технологий и протоколов информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью изучения возможности ограничения mesh-сетей, IoT-сетей и анонимных протоколов.

