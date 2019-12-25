Роскомнадзор подал иски о блокировке почтовых сервисов Mailbox и Scryptmail

Роскомнадзор подал два исковых заявления о блокировке почтовых сервисов Mailbox.org и Scryptmail.com, которые не предоставили регулятору данные для включения в реестр организаторов распространения информации. Оба иска были направлены в Таганский районный суд Москвы.

«Организаторы распространения информации SCRYPTmail LLC (сервис – scryptmail.com) и Heinlein Support GmbH (сервис – mailbox.org) в настоящее время в реестр ОРИ не включены. В Таганский районный суд г. Москвы поданы исковые заявления об ограничении доступа к данным ресурсам на территории России в связи с неисполнением организаторами распространения информации в сети Интернет установленных законом обязанностей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, о том, что Роскомнадзор и ФСБ намерены добиться блокировки Mailbox и Scryptmail по причине рассылки массовых ложных сообщений о терактах, стало известно в сентябре.

Во втором квартале 2019 года Роскомнадзор по просьбе ФСБ направил требования о предоставлении данных для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в компании Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox, и SCRYPTmail LLC, управляющую почтовым сервисом Scryptmail. Однако никакого ответа от компаний ведомство до сих пор не получило, что и послужило основанием обращения в суд.

Дата рассмотрения заявлений Роскомнадзора в суде пока неизвестна.