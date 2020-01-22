В 2019 году Роскомнадзор получил более 50 тыс. жалоб о нарушениях закона о персональных данных

В 2019 году количество жалоб о нарушениях законодательства в области персональных данных, поступивших в Роскомнадзор, увеличилось на 28%.

В ведомстве уточняют, что в 2018 году в РКН поступило 39,3 тыс. жалоб и обращений указанной тематики, а в 2019-м — 50,3 тысячи.

Чаще всего жалобы поступали на интернет-ресурсы (в том числе соцсети), кредитные учреждения, организации ЖКХ и коллекторские агентства. Вот основные из них:

Действия, связанные с передачей или обработкой персональных данных без согласия гражданина;

Отсутствие согласия на распространение персональных данных;

Создание «фейковых» аккаунтов;

Отсутствие на сайте политики конфиденциальности;

Передача персональных данных третьим лицам без согласия субъекта;

Размещение ЖКХ списков с персональными данными должников в подъездах многоквартирных домов.

В Роскомнадзоре обращают внимание на то, что после рассмотрения жалоб, нарушения закона подтвердились только в 7% случаях. По всем выявленным фактам нарушений принимались необходимые меры реагирования.

Отметим, что за первое полугодие 2019 года в адрес Роскомнадзора и его территориальных органов уже поступило более 25 тысяч обращений граждан и юридических лиц на действия операторов, осуществляющих, по их мнению, незаконную обработку персональных данных. Увеличение количества обращений по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составило 44%.

Со своей стороны, Роскомндазор проводит запланированные проверки крупных компаний на предмет соблюдения закона о защите персональных данных. Так летом прошлого года ведомство целый месяц проводило подобную проверку сервисов и головной компании Яндекс.

