Роскомнадзор заказал исследование анонимных сетей для их возможной блокировки

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (РАН), по заказу подведомственного Роскомнадзору «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ), проведет исследование современных информационных и коммуникационных технологий и протоколов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с целью изучения возможности ограничения mesh-сетей, IoT-сетей и анонимных протоколов.

Согласно техническому заданию, до 30 июня 2020 года, центром РАН должны быть решены следующие задачи:

1) исследованы архитектурные решения и информационно-коммуникационные технологии, используемые для развертывания mesh-сетей. Описаны тенденции их развития. Проведен анализ возможности использования mesh-сетей для организации доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Выявлены риски и угрозы существующим и внедряемым решениям по ограничению доступа к запрещенной информации. Разработаны комплексные рекомендации по ограничению доступа к запрещенной информации.

2) таким же образом исследованы архитектурные решения и информационно-коммуникационные технологии, используемые для развертывания сетей «интернета вещей» (IoT).

3) проведены исследование и анализ информационных сетей, реализованных на основе анонимных защищенных подключений, в том числе использующих принципы «луковой» маршрутизации, в том числе в части возможности их использования для организации доступа к информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

4) по результатам исследования и анализа перспективных информационно-коммуникационных технологий и протоколов подготовлены рекомендации по изменению существующей нормативно-правовой базы в целях ограничения доступа к сервисам и информационным ресурсам сети «Интернет».

Артем Козлюк, руководитель общественной организации «Роскомсвобода»:

«Центр при Роскомнадзоре хочет изучить специфичные технологии, которые тяжело подвергаются блокировке «в лоб» или взламыванию, так как являются криптографически защищенными. Чтобы на основе проведенного анализа составить технические задания для реализаций аппаратно-программных комплексов по фильтрации трафика или «глушению сигнала», если в принципе будет такая возможность».

Напомним, Роскомндазор создал центр для изучения возможности блокировки различных онлайн-сервисов на базе подведомственного предприятия ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) в 2017 году. Подразделение ГРЧЦ проводит исследования и эксперименты по ограничению доступа к сайтам.

Отметим также, что в апреле 2019 года исследовательский центр «Информатика и управление» уже выиграл конкурс ГРЧЦ на разработку системы автоматического контроля за тем, как поисковики, прокси-серверы и VPN-сервисы блокируют в России запрещенные сайты.