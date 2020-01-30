Роскомнадзор возьмется за Twitter и Facebook 31 января

Роскомнадзор приступит к изучению ситуации с исполнением законодательства в области персональных данных американскими компаниями Twitter и Facebook с 31 января.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на данный момент Роскомнадзор состоит с компания в деловой переписке:

«По истечении срока мы будем изучать обстоятельства и, если увидим признаки административного правонарушения, будем действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Отметим, что в 2016 году за неисполнение этого закона была заблокирована социальная сеть LinkedIn. Теоретически у Роскомнадзора есть все основания применить те же меры в отношении сервисов Twitter и Facebook, однако, надзорное ведомство в этот раз хочет обойтись без блокировки и воздействовать на администрацию соцсетей при помощи штрафов.

В Минкомсвязи РФ поддерживают это решение, назвав крупные штрафы за повторное нарушение российского законодательства в области персональных данных более эффективной мерой, чем блокировка:

«Блокировки можно обойти, а штраф, если компания работает в России, придется заплатить. Кроме того, штраф можно взыскать и за пределами Российской Федерации».

Напомним, административное производство в отношении Twitter и Facebook было инициировано Роскомнадзором в конце января 2019 года. Компании были оштрафованы на 3 тыс. рублей. Причем Twitter заплатила штраф, а Facebook отказалась.

Позднее компаниям было предписано локализовать базы данных российских пользователей в России в срок девять месяцев. 31 декабря 2019 года ведомство направило запросы Twitter и Facebook о локализации баз данных россиян, компании должны проинформировать ведомство до конца текущего месяца.