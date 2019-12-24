Роскомнадзор заблокировал LostFilm по жалобе Warner Brothers

Роскомнадзор заблокировал доступ к торрент-порталу LostFilm из-за пиратского контента по жалобе компании Warner Brothers.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, блокировка была осуществлена на основании решения Мосгорсуда:

Доступ к ресурсу lostfilm.tv на постоянной основе ограничен в соответствии со статьей 15.6 федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» на основании решения Мосгорсуда от 16.09.2019 №3-0758/2019.

Согласно данным в картотеке судебных дел, Warner Bros. Entertainment Inc обратилась в Мосгорсуд с иском о защите исключительных прав на сериал «Supergirl», который размещался на сайте LostFilm, а также ряде других ресурсов (http://filmhd1080.net, http://hdkinozor.ru, http://kinotan.ru, http://tracktor.in, https://retre.org, https://turboserial.net).

Отметим, что LostFilm.TV был основан в 2005 году как любительский проект, посвященный лучшим зарубежным сериалам. Сегодня сообщество LostFilm насчитывает сотни тысяч людей.

Напомним, согласно российскому законодательству на постоянной основе должны блокироваться ресурсы, неоднократно и неправомерно размещавшие информацию, содержащую объекты авторских или смежных прав. На основании этого закона Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) пытается добиться блокировки Яндекс.Видео и YouTube на территории России из-за нарушения авторских прав на книги.