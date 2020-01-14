Google Ads добавил поддержку симулятора ставок для Target ROAS

Google Ads объявил о добавлении поддержки симулятора ставок для стратегии «Целевая рентабельность инвестиций в рекламу» (Target ROAS) и запуске нового инструмента — симулятора бюджета.

Симуляторы ставок и бюджета собирают и анализируют данные с аукционов, в которых участвовали объявления. На основании этой информации рассчитывается предполагаемое число кликов, показов, конверсий, а также ценность конверсии, расходы и другие важные показатели, определяющие потенциальную эффективность рекламы.

Симуляторы позволяют узнать, какой бы была эффективность рекламы за последние 7 дней при других целевых ценах за конверсию и бюджетах, но они не дают точных прогнозов.

Симулятор ставок для Target ROAS

Симулятор показывает взаимосвязь между целевой рентабельностью и ключевыми показателями.

Симулятор бюджета

Новый инструмент позволяет определить тот бюджет, который позволит максимизировать эффективность.

Подробнее об использовании симуляторов для оценки эффективности стратегий интеллектуального назначения ставок можно прочитать в Справке Google Ads.