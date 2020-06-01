Google: инструмент «Параметры URL» – это не замена robots.txt

Анна Бондарь -
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На днях сотрудник Google Джон Мюллер объяснил в Twitter, что инструмент «Параметры URL» в Search Console – это не замена файлу robots.txt.

Один из вебмастеров поинтересовался, использует ли Google инструмент «Параметры URL», доступный в старой версии GSC.

Мюллер ответил утвердительно.

Затем специалист спросил: насколько надёжной является настройка, которая запрещает сканирование URL с определённым параметром.

На это Мюллер ответил, что она не является заменой файлу robots.txt. Поэтому, чтобы что-то точно не сканировалось, его нужно должным образом заблокировать – т.е., использовать robots.txt.

Подробнее об использовании инструмента «Параметры URL» можно прочитать в Справке Search Console.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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