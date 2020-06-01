Google: инструмент «Параметры URL» – это не замена robots.txt

На днях сотрудник Google Джон Мюллер объяснил в Twitter, что инструмент «Параметры URL» в Search Console – это не замена файлу robots.txt.

Один из вебмастеров поинтересовался, использует ли Google инструмент «Параметры URL», доступный в старой версии GSC.

Мюллер ответил утвердительно.

Yes — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) May 29, 2020

Затем специалист спросил: насколько надёжной является настройка, которая запрещает сканирование URL с определённым параметром.

На это Мюллер ответил, что она не является заменой файлу robots.txt. Поэтому, чтобы что-то точно не сканировалось, его нужно должным образом заблокировать – т.е., использовать robots.txt.

It's not a replacement for the robots.txt — if you need to be sure that something's not crawled, then block it properly. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) May 29, 2020

Подробнее об использовании инструмента «Параметры URL» можно прочитать в Справке Search Console.