Сервис видеоконференций Messenger Rooms стал доступен по всему миру

Facebook объявил, что сервис видеоконференций Messenger Rooms, анонсированный в апреле, стал доступен по всему миру.

Messenger Rooms позволяет создавать комнаты для групповых видеозвонков, в которых могут принимать участие до 50 человек – без каких-либо ограничений по времени.

Комнаты можно создавать прямо из Messenger или из Facebook и делиться ссылками-приглашениями на них со всеми пользователями – независимо от того, есть ли у них аккаунт в Facebook.

Пользователи Facebook по всему миру смогут создавать комнаты из интерфейса Messenger, а пользователи в США – из Facebook.

Отметим, что в Facebook Messenger уже были функции видеочата, но он был ограничен как по общему количеству участников, так и по требованию, чтобы все они имели учётную запись Facebook.