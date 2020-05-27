Facebook интегрировал Messenger Rooms с Instagram

Команда Instagram сообщила, что теперь пользователи могут создавать Messenger Rooms из раздела с личными сообщениями — Instagram Direct.
В русскоязычной версии сервиса это выглядит так:
В видеочатах могут принимать участие до 50 человек.
Напомним, что Facebook анонсировал новый сервис для видеоконференций Messenger Rooms в апреле. А ранее в этом месяце он был запущен по всему миру.
Пользователи в США могут создавать «комнаты» для общения в Facebook, а жители других стран – только в Messenger.
Теперь к доступным опциям также добавился Instagram.
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