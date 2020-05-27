Facebook интегрировал Messenger Rooms с Instagram

Команда Instagram сообщила, что теперь пользователи могут создавать Messenger Rooms из раздела с личными сообщениями — Instagram Direct.

An easy way to video chat with up to 50 of your favorite people? Yes please 🙋‍♀️



Starting today, you can create @messenger Rooms on Instagram and invite anyone to join 👇 pic.twitter.com/VKYtJjniEt — Instagram (@instagram) May 21, 2020

В русскоязычной версии сервиса это выглядит так:

В видеочатах могут принимать участие до 50 человек.

Напомним, что Facebook анонсировал новый сервис для видеоконференций Messenger Rooms в апреле. А ранее в этом месяце он был запущен по всему миру.

Пользователи в США могут создавать «комнаты» для общения в Facebook, а жители других стран – только в Messenger.

Теперь к доступным опциям также добавился Instagram.