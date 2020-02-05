Роскомнадзор отзывает иск об ограничении доступа к почтовому сервису Mailbox

В связи с поступлением от компании Heinlein Support GmbH, владеющей почтовым сервисом Mailbox.org, уведомления о начале осуществления деятельности в качестве организатора распространения информации (ОРИ), Роскомнадзором заявлен отказ от искового требования об ограничении доступа к этому информационному ресурсу.

Как сообщили в Роскомнадзоре, компания владеющая почтовым сервисом Mailbox, предоставила сведения, необходимые для внесения в реестр ОРИ, 31 января 2020.

Напомним, о том, что Роскомнадзор и ФСБ намерены добиться блокировки Mailbox по причине рассылки массовых ложных сообщений о терактах, стало известно в сентябре 2019 года.

Во втором квартале 2019 года Роскомнадзор по просьбе ФСБ направил требование о предоставлении данных для включения в реестр ОРИ в компанию Heinlein Support GmbH, однако никакого ответа ведомство не получило. Это привело к тому, что 25 декабря 2019 года Роскомнадзор подал исковое заявление в суд о блокировке почтового сервиса Mailbox.

Отметим также, что в январе текущего года Роскомнадзор начал ограничение доступа к почтовому сервису Protonmail.com (Швейцария) и Startmail.com (Нидерланды).

По информации ведомства, в настоящее время в реестре ОРИ зарегистрирован 201 организатор распространения информации.