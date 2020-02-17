Роскомнадзор начал блокировать ресурсы за продажу персональных данных

Роскомнадзор приступил к блокировке ресурсов phreaker.pro и dublikat.eu за продажу персональных данных россиян.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, форумы dublikat.eu и phreaker.pro, на которых были доступны к продаже и открытому скачиванию базы с персональными данными россиян, попали в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

«В соответствии с вынесенными судом определениями о принятии обеспечительных мер в отношении интернет-ресурсов phreaker.pro и dublikat.eu, операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к данным форумам на территории РФ», — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что федеральный закон «О персональных данных» требует получения осознанного согласия граждан на обработку персональных данных в четко определенных целях. На сайтах же указанных форумов «отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных». Незаконное размещение в интернете персональных данных россиян создает неконтролируемые риски массoвого нарушения прав граждан, угрозу безoпасности их самих и их имущества.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что ведомством на систематической основе осуществляется мониторинг интернет-ресурсов на предмет выявления сайтов, сетевых сообществ по продаже баз, содержащих персональные данные граждан Российской Федерации, а также размещающих объявления о продаже таких баз. В случаях выявления подобных сайтов ведомство подает исковое заявление в суд для защиты прав неопределенного круга лиц.

Напомним, в конце января стало известно, что в России скоро откроется маркетплейс персональных данных. Российский Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и израильский Нuman Digital Capital вложат до 250 млн рублей в платформу «Датамания», где россияне смогут за вознаграждение давать бизнесу доступ к своим персональным данным.