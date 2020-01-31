Роскомнадзор возбудил дело против Twitter и Facebook

Роскомнадзор возбудил административное производство против компаний Twitter и Facebook. За повторное нарушение российского законодательства в области персональных данных им грозит штраф от 1 до 6 млн рублей.

Компании так и не предоставили в срок сведения о локализации баз персональных данных россиян, которые ведомство запросило в конце прошлого года.

Протокол был составлен в присутствии представителя сервиса Twitter. Представитель компании Facebook на подписание документа не явился. В пресс-службе регулятора сообщили, что копия протокола будет направлена в адрес компании в течение трех дней.

Также в течение трех дней Роскомнадзор направит составленный протокол в суд.

Напомним, первое административное производство в отношении Twitter и Facebook было инициировано Роскомнадзором в конце января 2019 года. Компании были оштрафованы на 3 тыс. рублей. Причем Twitter заплатила штраф, а Facebook отказалась.

31 декабря 2019 года ведомство направило запросы Twitter и Facebook о локализации баз данных россиян, компании должны проинформировать ведомство до конца текущего месяца.

Позднее компаниям было предписано локализовать базы данных российских пользователей в России в срок девять месяцев. 31 декабря 2019 года ведомство направило запросы Twitter и Facebook о локализации баз данных россиян, компании должны были проинформировать ведомство до 31 января.

