Росреестр намерен создать государственный аналог Яндекс.Карт

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии России (Росреестр) предложила признать пространственные данные и геоинформационные технологии сквозными цифровыми технологиями нацпрограммы «Цифровая экономика». Это позволит ведомству развивать государственные геоинформационные сервисы в рамках всех федеральных проектов программы, а также специального проекта «Цифровые технологии».

С такой идеей выступил советник директора по цифровому развитию Федерального научно-технического центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных Росреестра Федор Шкуров на одном из круглых столов, организованных Аналитическим центром при правительстве России.

«Признание пространственных данных и геоинформационных систем сквозной технологией цифровой экономики позволит сконцентрировать меры господдержки при развитии этих сфер и в конечном счете выполнить поручение президента об импортозамещении геоинформационных технологий», — указал Шкуров.

Он заявил, что пространственные данные в том числе используются для работы беспилотного транспорта и при запусках ракет. Это вопрос национальной безопасности — сделать так, чтобы эти сферы не зависели от зарубежных технологий, чтобы на их работу не могли повлиять санкции.

В Росреестра полагают, что государство не может использовать существующие открытые сервисы, такие как Яндекс.Карты, поскольку они не обеспечивают необходимую точность, юридически не гарантируют ее: на основе таких данных нельзя организовать надежный государственный сервис и нельзя решать системные задачи национальных проектов.

Ведомство намерено оформить высказанные на круглом столе предложения документально и направить в правительство.

Напомним, в конце января Яндекс добавил в веб-версию своих Карт «Маршруты для малого бизнеса». Инструмент поможет небольшим компаниям с собственной доставкой составлять и оптимизировать маршруты для водителей.