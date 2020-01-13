Российская аудитория интернета в 2019 году росла за счет старшего поколения

Число пользователей интернета среди россиян старше 16 лет в 2019 году выросло с 91 млн до 94,4 млн человек. Согласно отчету аналитического агентства GfK, наибольшую динамику по сравнению с 2018-м показали представители старшего поколения: в категории 65+ число пользователей Сети возросло с 26 до 36%, в категории 50–64 года — с 63 до 66%.

В остальных возрастных категориях за год сильных изменений не произошло. Среди подростков в возрасте 16-19 лет проникновение интернета осталось на уровне 100%, в категории 20-29 лет — на уровне 97%.

Доля пользователей интернета в возрасте 30-39 лет выросла с 92% до 94%, в возрасте 40–49 лет — с 85 до 89%.

Дополнительно эксперты отметили, что в предпенсионной возрастной группе (50-64 года) стало больше тех, кто выходит в интернет вне дома. Их доля выросла с 25% до 33%.

В GfK объяснили прирост аудитории за счет старшего поколения тем, что люди при взрослении сохраняют свои привычки в получении информации и развлечений и с ними они «переходят» в более старшие возрастные группы.

«Кроме того, младшие члены семьи помогают старшим обновлять гаджеты: они покупают себе более современные устройства, а свои морально устаревшие, но вполне функциональные смартфоны отдают бабушкам и дедушкам. Также этот рост стимулирует развитие госуслуг, онлайн-платежей, контента для более старших поколений», — отмечают исследователи GfK.

Напомним, в декабре компания Google провела целое исследование, целью которого было выяснить, как пользуются интернетом россияне старше 50 лет, так называемые бэби-бумеры.

Результаты показали, что 96% пользователей старше 50 лет заходят в интернет несколько раз в день, а 43% из них проводят в сети более четырех часов. 25% пользователи этой возрастной группы используют интернет для поиска информации, 23% — для оплаты счетов и выполнения рабочих задач. У 19% основная активность в интернете приходится на соцсети. Еще 16% покупают и продают товары онлайн.

