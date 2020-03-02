Российская аудитория TikTok составила 18 млн

Месячная активная аудитория TikTok в России в январе 2020 года достигла 18 млн пользователей. Об этом сообщил представитель TikTok, выступивший на конференции «Маркетинг #реальноговремени».

По данным компании, на сегодня среди пользователей TikTok преобладают женщины: их 60%, мужчин — 40%. Дети и подростки составляют 43% аудитории, люди в возрасте от 18 до 34 лет — 33%, от 25 до 34 лет — 21%.

Россияне открывают TikTok в среднем 7 раз в день и проводят в приложении примерно 45 минут за сессию. Большинство пользователей (73%) — владельцы Android, у 27% — iOS.

Отметим, что в мае 2019 года количество российских пользователей TikTok составляло 8 млн. По итогам 2019 года, в среднем ежемесячно россияне просматривали 16,25 млрд и размещали 20,83 млн видео, делились 23 млн и ставили лайки 1,62 млрд роликам.

Напомним также, что официальное представительство TikTok в России открылось в сентябре 2019 года. Офис расположился в Москве, на улице Большая Якиманка, на территории коворкинга WeWork.