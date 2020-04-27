Россия вернулась в список рекламодателей App Store

После обновления условий использования платформы для рекламы iOS-приложений в App Store, Apple вернула в список стран для рекламодателей Россию.

Search Ads позволяет разработчикам продвигать свои приложения в поиске по App Store, а пользователям — быстрее находить подходящий сервис. Такие объявления помечены значком «Ad» и размещены на голубом фоне, они появляются в верхней части поисковой выдачи.

Отметим, что сервис был недоступен для российских разработчиков с декабря 2018 года. Блокировка была введена на неопределенный срок из-за изменений в российском налоговом законодательстве.

По статистике Apple, около 70% посетителей App Store используют внутренний поиск по магазину, чтобы найти нужное приложение, а 65% скачиваний происходит сразу после поиска.

Напомним, что летом Apple обновила рекомендации для игровых приложений, размещаемых в AppStore, ограничив их только теми, которые позволяют транслировать на iOS-устройство игровой видеопоток с консолей, принадлежащих пользователю.