В рейтинге по уровню цифровой культуры Россия занимает 22 место

Россия заняла 22-е место в рейтинге стран по индексу цифровой культуры (Digital Civility Index, DCI), по результатам ежегодного исследования компании Microsoft за 2019 год.

В ходе исследования оценивается негативный опыт взаимодействия пользователей разных стран в интернет-среде с точки зрения культуры и личной безопасности, а также последствия такого взаимодействия. Для измерения индекса цифровой культуры выделены четыре основные категории рисков: поведенческие, нежелательных коммуникаций, сексуальные и репутационные.

Согласно данным исследования, самыми распространенными интернет-рисками в России считаются:

обман и мошенничество (им подверглись 53%),

нежелательные контакты (44%),

плохое обращение (44%),

домогательства (43%),

троллинг (29%).

В 2019 году с ними столкнулись 79% российских пользователей (среднемировой показатель — 70%).

Среди пользователей в возрасте 19–35 лет таким рискам подверглись 88%, в возрасте 36–50 лет — 84%, среди 51–73-летних — 76%, среди несовершеннолетних — 73%. При этом 44% подростков знают, к кому обратиться за помощью: 29% рассказали о ситуации родителям, которых считают лучшими ролевыми моделями уважительной коммуникации в интернете.

Женщины относятся к онлайн-угрозам серьезнее, чем мужчины. Так, на вопрос, представляют ли интернет-риски большую проблему, положительно ответили 66% женщин и 48% мужчин.

В России 65% жертв интернет-угроз встречали своего обидчика в реальной жизни, что выше среднемирового показателя (48%).

Абсолютное большинство (95%) признались, что переживали, после того как столкнулись с онлайн-рисками. Наиболее серьезные последствия повлекли за собой дискриминация, ущерб личной или профессиональной репутации, кибербуллинг, а также сексуальные домогательства.

При этом 54% россиян считают, что технологические компании и социальные медиа способны создать инструменты, которые повысили бы уровень вежливого общения в интернете, отметила менеджер по работе с госорганизациями Microsoft в России Эльза Ганеева.

У России худшие показатели по поведенческим рискам (к ним относят плохое обращение, троллинг и домогательства). Кроме того, страна занимает третье с конца место по показателю, связанному с нежелательными контактами, уступая только Перу и ЮАР.

В пятерку стран с самой высоким DCI вошли Великобритания (52%), Нидерланды (56%), Германия (58%), Малайзия (59%) и США (60%). Худшие показатели у ЮАР (83%), Перу (81%), Колумбии (80%), России (79%) и Вьетнама (78%).

Напомним, по результатам прошлогоднего исследования Microsoft, Россия была в этом рейтинге на 19 месте. Тогда о столкновении с интернет-рисками заявляли 75% россиян.

