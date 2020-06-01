В рунете растет число фальшивых сайтов курьеских служб

Ежедневно в рунете появляется около 20 новых фишинговых сайтов популярных служб доставки товаров. Об этом сообщают специалисты по кибербезопасности Infosecurity a Softline Company.

Так например, сейчас насчитывается около 106 доменов с сочетанием букв cdek (как в адресе сайта службы доставки СДЭК), тогда как годом ранее их было шесть. А число фишинговых сайтов, имитирующих «Почту России», выросло в пять раз по сравнению с маем прошлого года. А вот подделок сайтов Boxberry и ПЭК в прошлом году не было вообще, тогда как сейчас насчитывается около 100 и более 25 соответственно.

По словам экспертов, фишинговые сайты мошенники используют в схемах обмана на крупных торговых площадках и сайтах объявлений, рассказывают эксперты. Злоумышленники выставляют на продажу дорогие товары со значительной скидкой, а заинтересовавшимся покупателям предлагают оформить доставку. Для оплаты они направляют ссылку на фишинговый сайт службы доставки, где покупатель оплачивает товар, после чего злоумышленник пропадает.

Как сообщает ведущий аналитик Infosecurity a Softline Company Александр Вураско, рост числа фейковых сайтов вызван не только популярностью услуг доставки во время самоизоляции, но и тем, что снизился порог входа в этот бизнес, есть готовые инструкции и инструменты для создания фальшивых сайтов служб доставки, которые продаются или сдаются в аренду. Это дает возможность участвовать в схеме даже людям, практически не имеющим познаний в IT-сфере.

По данным компании BI.Zone, каждая подобная команда мошенников на Avito и Юле зарабатывает в среднем около 52 тыс. руб. в день, а общие потери жертв на сайтах объявлений могут ежедневно достигать 1 млн рублей.

Как сообщалось ранее, введение в России выплат для семей с детьми также вызвало волну регистраций фейковых сайтов госуслуг и ресурсов якобы с проверками на выдачу пособий. Таким образом мошенники собирают персональные данные пользователей или вынуждают их платить несуществующие штрафы и комиссии.

