Эксперты прогнозируют рост покупательной способности через 3 месяца после самоизоляции

Период самоизоляции в России характеризуется низкой покупательной способностью, за исключением некоторых особенно востребованных в период нахождения дома сегментов.

Аналитики агентства iConText, проанализировав состояние рынка онлайн-ритейла, спрогнозировали, что через 3 месяца после самоизоляции покупательная способность россиян будет восстановлена. После чего, примерно через 6 месяцев, последует ее снижение и стабилизация.

Данные исследования говорят о том, что платежеспособность населения сокращается на 15-25% в долгосрочной перспективе, а месяц самоизоляции сокращает до 40% расходов в краткосрочном периоде. Люди перестали тратить деньги на кафе и рестораны, одежду и обувь, кофе с собой, туризм и путешествия, транспорт, бензин и обслуживание авто, что также подтверждается данными исследовательской панели ROMIR.

Как показывает исследование, у аудитории с долей обязательных платежей (аренда недвижимости, кредиты) менее 40% от дохода, сформируется отложенный спрос. Люди захотят «почувствовать прежнюю жизнь» и «инвестировать». По прогнозам отложенный спрос сформируется в следующих сегментах: услуги красоты, путешествия внутри страны, одежда и обувь, автозапчасти и техническое обслуживание.

Дмитрий Алимов, Директор по клиентскому сервису iConText:

«Сейчас не нужно пытаться переформатировать бизнес и отвечать текущему спросу. Нужно подготовится к возможностям, которые появятся через 1-2 месяца. И ответить себе на несколько вопросов: как изменится мотивация потребителя моего продукта, как изменится спрос, как он встроится в цепочку потребления и как теперь коммуницировать с покупателем».

Напомним, что смена модели потребления у российских пользователей, заключающаяся в отказе от одних товаров в пользу более необходимых, была отмечена и другими экспертами рынка онлайн-торговли. Однако никаких прогнозов относительно продолжительности этого тренда, пока никто не дает.