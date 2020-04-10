Партнеры РСЯ смогут размещать аудиорекламу

С сегодняшнего дня владельцы сайтов с аудиоконтентом могут размещать через Рекламную сеть Яндекса не только баннеры и видеоролики, но и аудиорекламу.

Возможность размещать в своем аудиоконтенте рекламные блоки РСЯ позволит владельцам сайтов монетизировать этот контент или же дополнить доход от прямых продаж аудиорекламы. Для монетизации подойдет любая версия сайта — как десктопная, так и мобильная. Вознаграждение рассчитывается за тысячу прослушиваний.

Ролик можно встроить в аудиоконтент, если плеер на сайте поддерживает стандарты VAST/VPAID и соответствует всем правилам РСЯ. Ролики размещаются в формате преролл, в каждом рекламном блоке один ролик, максимальная длительность — 30 секунд.

При размещении аудиорекламы владелец сайта получает все преимущества РСЯ:

максимальную прибыль от рекламы за счет аукциона в режиме реального времени;

возможность выставить ценовой порог;

контроль над списком рекламодателей и тематиками объявлений;

размещение релевантной для посетителей сайта рекламы благодаря таргетингам;

удобный интерфейс, надежность и отлаженную систему выплат.

Подробную информацию о подключении и требования к площадкам можно найти в Справке.

Напомним, возможность купить аудиорекламу появилась в Яндекс.Директе осенью прошлого года. Реклама размещалась по аукционной модели с оплатой за тысячу прослушиваний на медийных проектах Яндекса – Музыке и Радио.