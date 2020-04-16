RTB-блоки РСЯ покажут видео вместе с контекстными и медийными объявлениями

Блоки РСЯ и безразмерные блоки ADFOX научились поддерживать видеорекламу в едином аукционе с контекстными и медийными объявлениями. Обновление может помочь владельцам контентных сайтов увеличить число показов объявлений и доход от рекламных мест.

В одном RTB-блоке теперь можно показывать видеорекламу Outstream вместе с контекстными и медийными объявлениями. Изменение делает RTB-блоки полноценной заменой блокам InPage. За счет единого аукциона между тремя форматами владельцы сайтов могут использовать рекламные места более эффективно — показывать рекламу чаще без увеличения количества блоков.

Также в обновленных блоках для десктопной версии сайта можно настроить фиксацию видеоплеера с рекламой — при скролле страницы его размер уменьшится, баннер перейдет в заданную часть экрана и продолжит показ объявлений.

Новый RTB-блок анализирует ставки среди видеообъявлений, контекстных и медийных форматов, а затем автоматически выбирает наиболее выгодное из предложений рекламодателей.

Блок с видео доступен для всех типов сайтов, кроме AMP. Настроить размещение можно из интерфейса Рекламной сети Яндекса или через ADFOX.

Подробную инструкцию по созданию RTB-блока можно найти здесь.

Напомним, на прошлой неделе владельцы сайтов с аудиоконтентом получили возможность размещать через Рекламную сеть Яндекса не только баннеры и видеоролики, но и аудиорекламу.

