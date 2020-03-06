RTB House снова в списке наиболее быстрорастущих технологических компаний Европы

RTB House, международная компания, предоставляющая передовые технологии ретаргетинга для ведущих мировых брендов, уже в третий раз входит в список «Наиболее быстрорастущие компании Европы» Financial Times 1000. В этом году RTB House заняла 23 место среди технологических компаний.

Рейтинг является совместным проектом британского издания Financial Times и аналитического агентства Statista, которые подробно исследовали более десятка тысяч представителей европейского бизнеса. В итоге сформировался список из 1000 компаний. В него входят компании, которые достигли наибольшего роста выручки в период с 2015 по 2018 год.

RTB House показал рост выручки на 1100%, что составило 98,7 млн евро (112,9 млн долларов США) в 2018 году. За четыре года число сотрудников увеличилось с 74 до 377 человек. Сейчас компания ведет свою деятельность в более чем 70 странах мира, работая с ведущими глобальными брендами.

Даниэль Сурмач, глава операционного управления RTB House:

«Последние несколько лет компания занимается разработкой лучших инновационных маркетинговых технологий и решений для рынка онлайн-рекламы. Мы гордимся нашей работой и тем, что ежегодный рост развития компании признается экспертами Financial Times. Причина, по которой RTB House выходит на лидирующие позиции в мире среди компаний, внедривших технологии глубокого обучения в постоянно развивающуюся рекламную индустрию, объясняется неустанной работой нашей глобальной команды, которую мы благодарим за их преданность и способность рисковать. Мы уверены в продолжении нашего развития в будущем, поскольку команда RTB House растет, создавая самые совершенные технологические решения для современных маркетологов».

Технологическая платформа на базе алгоритмов глубокого обучения RTB House считается прорывным решением в рекламной индустрии. После успешного применения метода глубокого обучения во всех обслуживаемых кампаниях, RTB House вновь шагнул далеко вперед в своей сфере бизнеса, создав AI Marketing Lab — подразделение, занимающееся исследованиями и технологическими разработками для маркетинга. AI Marketing Lab существует отдельно от основного отдела исследований и разработок (R&D), который занимается персонализированным ретаргетингом.

RTB House недавно открыл Creatives Lab, разрабатывающую решения для клиентов, позволяющие создавать более широкий спектр динамичных баннеров с высокой эффективностью как для традиционной статичной рекламы, так и для видео-баннеров, что отвечает потребностям клиентов в продвижении их брендов.

Более подробную информацию о FT1000 можно найти здесь: FT1000

Напомним, основанная в 2012 году, компания RTB House состоит из более чем 500 специалистов в 30 регионах мира: Нью Йорке, Лондоне, Токио, Сингапуре, Сан Паулу, Москве, Стамбуле, Дубае и Варшаве и др. Команда RTB House обслуживает одновременно более 1900 кампаний для клиентов из Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Северной Африки и Ближнего Востока, Северной и Южной Америки.



Компания открыла свое представительство в России в начале 2015 года.