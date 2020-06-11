Российские пользователи предпочитают доменные зоны .RU, .FUN, .ONLINE

Накануне Дня России хостинг-провайдер и регистратор доменных имен REG.RU представил статистику о доменных предпочтениях пользователей рунета, составив топ-20 самых востребованных зон среди своих клиентов.

Первые пять позиций в списке, как и год назад, занимают .RU, .РФ, .COM, .SITE и .INFO. Однако последние два домена поменялись местами, .SITE вырос практически на 100 тысяч адресов.

При этом предпочтения россиян совпадают с глобальными трендами: .COM, .SITE, .INFO — одни из самых популярных в мире.

Изменения произошли с шестого по десятое место — список, по сравнению с прошлым годом, обновился наполовину. В него, набрав заметный прирост, вошли .ONLINE, .SPACE, и .FUN (ранее они были во второй десятке). Этому способствовали, прежде всего, регулярные маркетинговые акции и сниженная стоимость регистрации доменов. А на домен .ONLINE также наложился тренд по переходу проектов в сеть. В мире эти домены также востребованы — в рейтинге new gTLDs Ntldstats.com они входят двадцатку самых популярных.

Во второй десятке укрепились .XYZ и .HOST (оба приросли сразу на 20 тысяч адресов). Также сюда перешли .PRO, .NET, и .ICU, которые в прошлом году были в топ-10. При этом в мире последние два домена одни из самых популярных за счет краткости и универсальности. Например, .ICU, по информации Ntldstats.com, насчитывает более 6 миллионов зарегистрированных адресов. Как показывают последние исследования, домен пользуется большим спросом в Китае.

Алексей Королюк, генеральный директор REG.RU:

«Российские пользователи все больше осваивают новые доменные зоны. Сайты с доменами .ONLINE, .SITE, .STORE встречаются в наружной и интернет-рекламе. Владельцы бизнесов и сайтов все меньше их сторонятся, осознавая пользу, а рядовые пользователи привыкают к ним. Но хотя тематические домены будут наращивать свои доли, для российских проектов приоритетными останутся национальные доменные зоны .RU и .РФ».

Отметим, что в апреле хостинг-провайдер REG.RU начал регистрировать домены на разных языках с Unicode-символами. Такие адреса могут заинтересовать владельцев локальных бизнесов, а также создателей национальных культурных проектов в различных странах.