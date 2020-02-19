В прошлом году Яндекс.Метрика отметила свое десятилетие. 24 апреля 2009 года сервис вышел из закрытой беты и стал доступен всем желающим.

Знаете ли вы, что Метрика является ровесницей поисковика Bing и мессенджера WhatsApp и на год старше соцсетей Pinterest и Instagram? Когда в Метрике появился Вебвизор, Google только запустил свой уже ныне закрывшийся Google+, а первые организации только-только начали принимать к оплате биткоин.

За 10 лет очень сильно изменился и рунет, и его аудитория. Проверьте, насколько хорошо вы представляете произошедшие перемены.

Десктопные браузеры

Десять лет назад более трети всего объема десктопного трафика в рунете обеспечивали пользователи Internet Explorer. Еще по четверти приходилось на Opera и Firefox. К 2019-му все сильно поменялось. Доля Internet Explorer снизилась до 4%, пришедший ему на смену Edge еще менее популярен. Opera и Firefox по-прежнему идут наравне, но теперь на них приходится лишь по 9% визитов на сайты.

Сегодня три четверти всех визитов на сайты рунета совершаются через Google Chrome и Яндекс.Браузер:

Мобильные браузеры

На Opera Mini в 2010 году приходилось три четверти всех визитов со смартфонов и телефонов. Сейчас лидер — Google Chrome, через него совершается 40% визитов.

Производители смартфонов и телефонов

Вот так мобильный трафик распределялся между устройствами разных производителей десять лет назад, в январе 2010 года.

В начале 2010 года лидером по объему трафика все еще была Nokia, но уже через три месяца ее обогнала Apple.



В 2019 году лидеры по объему трафика — Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi:

Китайские производители пока уступают Samsung и Apple, но их популярность растет. Пять лет назад на них приходилось всего 7% визитов на сайты рунета с мобильных телефонов, в 2019-м — уже 40%, в 2020-м их доля вполне может перевалить за 50%.

Вот так выглядят топы-5 производителей смартфонов по объему трафика в разных возрастных группах:

Доля визитов со смартфонов Apple:

Регионы с самой высокой долей визитов со смартфонов Apple:

Москва и область (27%) Республика Ингушетия Республика Дагестан Карачаево-Черкесская Республика Ямало-Ненецкий автономный округ Республика Северная Осетия — Алания Чеченская Республика Республика Адыгея Ненецкий автономный округ Санкт-Петербург и область (22%)

Самая низкая доля визитов со смартфонов Apple — в Чукотском АО (8%), Еврейской АО (10%) и Республике Алтай (11%).

Время загрузки страниц

Чем насыщеннее цвет закраски региона на этой карте, тем выше время загрузки страниц на десктопах:

Самый быстрый десктопный интернет — в Москве и области, Свердловской области и Карачаево-Черкессии.

Регионы с самым низким временем загрузки страниц:

Москва и область (664 мс) Свердловская область Карачаево-Черкесская Республика Рязанская область Санкт-Петербург и область Владимирская область Калужская область Воронежская область Липецкая область Мурманская область (752 мс)

Версии Windows

97% всех десктопных визитов на сайты с Метрикой совершаются с компьютеров, работающих на Windows. Этот показатель стабилен все последние десять лет, а вот популярность отдельных версий операционной системы меняется: на графике видно угасание Windows XP, взлет и постепенный спад популярности Windows 7, а также уверенный рост Windows 10.

Социальные сети

В 2013 году Метрика начала выделять среди всех переходов на сайты те, которые люди совершают из соцсетей — по ссылкам в постах других пользователей или в рекламных объявлениях. На этом графике показано, как менялись доли популярных платформ в общем объёме соцсетевого трафика.

Интернет-активность в течение суток

С компьютеров больше всего визитов совершается в течение рабочего дня, а после 17 часов активность резко снижается. На мобильных интернет-день начинается раньше, чем на десктопах: проснувшись, люди первым делом тянутся за гаджетами. Число визитов с мобильных растет весь день и достигает пика примерно в десять вечера.