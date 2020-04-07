Рунету 26 лет — празднуем дома

7 апреля домен .RU отмечает свое 26-летие. Именно в этот день, в 1994 году России был делегирован национальный домен, и эта дата считается точкой отсчета для российского интернета.

Впервые за все это время рунет столкнулся с вызовом в лице пандемии и массовой самоизоляции, которые, несомненно, привнесут изменения в российскую IT-отрасль.

Сергей Плуготаренко, директор РАЭК:

«За 26 лет рунет пережил многое, но то что происходит сейчас, — большой вызов для интернет-индустрии. Мы с удовлетворением фиксируем рост числа и качества цифровых сервисов, направленных на нормализацию жизни тех, кто сегодня ограничен в офлайне, кто лишен привычного рода деятельности или офлайн-коммуникаций».

Объединение офлайна и онлайна в целом стало трендом последнего времени, отмечает глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников:

«Мы видели, как технологии реально пришли в нашу повседневную жизнь: в первую очередь, сервисы доставки, такси и все, что с этим связано. Я даже не хочу себе представлять, как бы сейчас было тяжело пользователям без развитых сервисов O2O (online-to-offline)».

По его мнению, одним из последствий пандемии, в частности, станет прирост количества пользователей интернета, в первую очередь за счет старшего поколения, которые сегодня должны оставаться дома и вынуждены осваивать интернет-сервисы.

Эксперты рынка поддерживают это мнение и говорят, что IT-индустрия укрепится и станет еще более значимой функцией даже в непрофильных областях. Многим придется научиться разбираться в технологиях не только цифровизации бизнеса, но и удаленной работы. Сейчас совершенно точно вырастет и будет держаться спрос на облачные сервисы и сервисы проведения конференций и вебинаров.

Вероятней всего, рост также ожидает сегмент корпоративных мобильных приложений, поскольку они позволяют обеспечить эффективную удаленную работу и контроль за выполнением функций, в том числе мониторинг работы оборудования.

Пандемия и все, что с ней связано, так или иначе покажут людям, которые до сих пор этого не осознали, важность интернета даже для повседневной жизни:

«Если раньше еще оставались те, кто скептически относился к этому, то в новых условиях всем придется внедрять новые подходы в своей деятельности. Пандемия вообще показала, насколько важен доступ людей к информации, онлайн-услугам, средствам коммуникаций», — считают эксперты.

Отметим, согласно статистике, представленной REG.RU, главная доменная зона рунета сегодня является пятой по популярности в мире. В зоне .RU зарегистрировано порядка 5 миллионов адресов.

Больше всего доменов в .RU (1,5 млн) зарегистрировано менее года назад — 30% от всего количества. А самыми старыми являются домены, которым больше 23 лет, но таких всего 765, или 0,02% от всех доменов.

Наиболее популярная длина доменов .RU — от 8 до 10 символов, их доля составляет 33% от общего числа зарегистрированных. Самые короткие адреса длиной в 2, 3 и 4 символа составляют чуть более 4%. Самых длинных доменов (61, 62 и 63 знака) всего 54. Это менее 0,01%.

В целом, по данным РАЭК, объем экономики рунета в 2019 году вырос на 20% по сравнению с 2018 годом и составил 4,7 трлн рублей. Аудитория пользователей рунета выросла до 96,9 млн, проникновение интернета составило 78,1%.

