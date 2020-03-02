Россияне все чаще доверяют перевод денег смартфонам

Россияне все чаще отправляют со смартфонов денежные переводы даже на крупные суммы. С мобильных устройств они переводят в среднем по 3998 рублей, с компьютеров — по 3453 рубля. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как пользователи сервиса отправляли переводы другим людям в течение года.

Доля оборота переводов со смартфонов выросла за год на 37% — до 41% от всех переводов через Яндекс.Деньги. Доля самих переводов, которые люди отправляют с телефонов, увеличилась на 42%. Большая часть таких переводов приходится на Android-устройства — 68%, что на 3% больше, чем годом раньше.

Пользователи Яндекс.Денег отправляют переводы не только в пределах России, но и в другие страны по всему миру. По объему заграничных переводов через сервис лидирует Украина — как и годом раньше. Второе и третье места по-прежнему занимают Беларусь и Казахстан.

За год увеличился объем переводов в Киргизию и Узбекистан, но уменьшился — в Грузию и Таджикистан. В топ-15 стран по этому показателю впервые за несколько лет попали Великобритания и Турция.

Топ-15 стран по объему переводов через Яндекс.Деньги за 2019 год

Украина Беларусь Казахстан Молдова Армения Киргизия Азербайджан Грузия Таиланд Узбекистан Испания Великобритания Турция Болгария Латвия

По среднему переводу через Яндекс.Деньги среди этого топ-15 лидирует Таиланд — 24 611 рублей. На втором месте оказалась Испания (17 653 рубля), на третьем — Болгария (10 668 рублей). А меньше всего пользователи сервиса переводят в Беларусь — в среднем по 4344 рубля.

Напомним, в январе Яндекс.Деньги подключились к Системе быстрых платежей. Теперь для того, чтобы пополнять кошельки в Яндекс.Деньгах и принимать на них переводы от других людей достаточно мобильного номера.