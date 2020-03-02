Россияне все чаще доверяют перевод денег смартфонам

Россияне все чаще отправляют со смартфонов денежные переводы даже на крупные суммы. С мобильных устройств они переводят в среднем по 3998 рублей, с компьютеров — по 3453 рубля. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как пользователи сервиса отправляли переводы другим людям в течение года.
Доля оборота переводов со смартфонов выросла за год на 37% — до 41% от всех переводов через Яндекс.Деньги. Доля самих переводов, которые люди отправляют с телефонов, увеличилась на 42%. Большая часть таких переводов приходится на Android-устройства — 68%, что на 3% больше, чем годом раньше.
Пользователи Яндекс.Денег отправляют переводы не только в пределах России, но и в другие страны по всему миру. По объему заграничных переводов через сервис лидирует Украина — как и годом раньше. Второе и третье места по-прежнему занимают Беларусь и Казахстан.
За год увеличился объем переводов в Киргизию и Узбекистан, но уменьшился — в Грузию и Таджикистан. В топ-15 стран по этому показателю впервые за несколько лет попали Великобритания и Турция.
Топ-15 стран по объему переводов через Яндекс.Деньги за 2019 год
- Украина
- Беларусь
- Казахстан
- Молдова
- Армения
- Киргизия
- Азербайджан
- Грузия
- Таиланд
- Узбекистан
- Испания
- Великобритания
- Турция
- Болгария
- Латвия
По среднему переводу через Яндекс.Деньги среди этого топ-15 лидирует Таиланд — 24 611 рублей. На втором месте оказалась Испания (17 653 рубля), на третьем — Болгария (10 668 рублей). А меньше всего пользователи сервиса переводят в Беларусь — в среднем по 4344 рубля.
Напомним, в январе Яндекс.Деньги подключились к Системе быстрых платежей. Теперь для того, чтобы пополнять кошельки в Яндекс.Деньгах и принимать на них переводы от других людей достаточно мобильного номера.
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