Россия ужесточает регулирование криптовалютного рынка

В конце прошлой недели на сайте Госдумы был размещен обновленный ко второму чтению вариант законопроекта «О цифровых финансовых активах», вместе с ним — дополнительные документы, существенно меняющие регулирование криптовалюты и ответственность за нарушения.

Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу. Для смягчения ситуации владельцам криптовалют предлагается судебная защита, но нужно отчитаться властям об их наличии.

Как сообщил Анатолий Аксаков, глава комитета по финансовому рынку Госдумы, теперь законопроект отражает достаточно жесткую позицию российских регуляторов в отношении ограничения криптовалют в российском правовом поле. При этом, если гражданин РФ хочет работать с криптовалютой, он может делать это на зарубежных площадках, никто его к ответственности привлекать не будет. Принять проект депутаты намерены в осеннюю сессию.

Участников рынка и экспертов жесткий подход государства возмутил:

«Законопроект о цифровой валюте не предполагает механизма, позволяющего владельцу цифровой валюты реализовать этот актив. С учетом того что в настоящее время нет запрета на обращение криптовалюты в России, отсутствие такого механизма повлечет необоснованное ограничение прав граждан и бизнеса»,— говорится в письме Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (фонд «Сколково») в Министерство экономики.

Эксперты негодуют , что законопроект полностью блокирует легальную продажу основных мировых криптовалют в РФ, в первую очередь биткоина и эфира. При этом перечень разрешенных операций также проработан плохо, криптовалюту можно передать по наследству, но нельзя подарить близкому родственнику или получить в результате раздела имущества с неверным супругом.

Одной из норм законопроекта о цифровой валюте также устанавливается запрет на распространение информации об организации и (или) осуществлении выпуска, а также об организации обращения цифровой валюты. По мнению ряда экспертов, под данный запрет может попадать любой пост в социальных сетях (мессенджерах), публикация в СМИ и на интернет-ресурсах, упоминающие разработчиков технологии блокчейн или любую информацию о развитии рынка в России и за рубежом. При нарушении включается хорошо известный механизм блокировки сайтов Роскомнадзором. В письме фонда «Сколково» предлагается уточнить формулировку нормы, установив запрет исключительно в отношении рекламы.

Напомним, для регулирования криптосферы в России с 2017 года разрабатывается законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА). В мае 2018 года он был принят Госдумой в первом чтении и два года готовился ко второму чтению.

