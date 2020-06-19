Объем российского рынка видеоигр вырос на 14% в 2019 году

По оценкам MY.GAMES, объем российского рынка видеоигр в 2019 году вырос на 14% YoY и составил 120,4 млрд руб. Основным драйвером роста в 2019 году являются мобильные игры (+49% до 48,1 млрд руб), которые практически догнали бесплатные игры на PC на фоне замедления роста последних (+5% до 49,1 млрд руб).

В 2019 году доля бесплатных игр на всех платформах выросла на 21% и достигла 99,9 млрд руб, что составляет 82% рынка. Консольный рынок снизился на 13% до 11 млрд руб, что связано с меньшим количеством AAA-релизов на PS4/Xbox и со снижением выручки игр жанра Battle Royale.

Платные игры показали негативную динамику (-10% до 20,5 млрд руб): отсутствие крупных проектов, сопоставимых по масштабу с хитами 2018, привело к падению как на консолях (-7% до 8,3 млрд руб), так и на ПК (-11% до 12,2 млрд руб).

В MY.GAMES провели опрос среди игроков, увлекающихся мобильными, десктопными или консольными играми, который позволил составить портрет игровой аудитории России в целом и для каждого сегмента рынка отдельно.

В исследовании приняли участие более 1,5 тысячи человек в возрасте от 15 до 44 лет. Среди них хотя бы раз в месяц 85% играли в мобильные игры, 82% — в игры на персональном компьютере и 19% — в консольные проекты.

Среди всех российских игроков 85% играли в мобильные игры раз в месяц. Аудитория мобильных игр поровну распределена между мужчинами и женщинами. При этом мужская часть аудитории предпочитает игры соревновательных и тактических жанров (военные симуляторы, шутеры, Battle Royale, экшены, стратегии), а женская – казуальных (музыкальные, тайм-менеджмент, симуляторы жизни).

Среди игроков, отдающих предпочтение десктопным проектам, преобладают мужчины: их доля составляет 58%. Почти 40% респондентов отметили, что играют каждый день. Игроки из крупных городов с населением свыше 100 тысяч человек также отметили, что предпочитают F2P-проекты: доля поклонников игр с условно-бесплатной системой монетизации достигла 91% от числа опрошенных.

Среди самых популярных жанров на ПК – шутеры, гонки, симуляторы военной техники, стратегии и экшн. Мужчины чаще выбирают игры различных жанров, тогда как женщины отдают предпочтение в основном симуляторам жизни и строительства. Ключевыми мотиваторами российских игроков являются погружение в игровой мир и достижение в нем мастерства и силы.

Самой популярной консолью среди респондентов стала Sony PlayStation 4 (Pro/Slim), при этом устройства предыдущего поколения ненамного уступают современным. Три четверти респондентов, играющих в консольные игры – мужчины. 24% аудитории консолей играет каждый день, 38% — 2-3 раза в неделю. В топ жанров вошли динамичные игры — файтинги, гонки, action/adventure и шутеры. При этом расходы на покупку игр и внутриигрового контента у поклонников консолей значительно выше, чем на других платформах.

Отметим, в начале июня MY.GAMES представил альтернативную схему сотрудничества с издателями, размещающими свои проекты на MY.GAMES Store.

Новый вариант сотрудничества предполагает распределение, при котором 90% доходов остаются за владельцем игры, а игровая платформа получает 10%. Данная схема применяется к выручке от той части пользователей, которую разработчик самостоятельно привел в игру.